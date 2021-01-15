Aksaray malaklısına talep patlaması!

Aksaray bölgesinde, yöresel olarak sarkık olan dudağa 'malaklı' dendiği için bu köpekler de 'Aksaray malaklısı' olarak adlandırılıyor. 80- 120 kilo ağırlığında olan köpeklerin yerden omuz yüksekliği 90 santimetreye kadar ulaşıyor, 2 ayağının üstünde durduğunda ise 1 metre 70 santimetreye kadar yüksekliyor. İriliği ve sadakati nedeniyle koyun sürülerinin korunmasında tercih edilen 'Aksaray malaklısı', Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname'sinde "Anadolu'da bir 'aslan' gördüm" diye geçiyor, bu nedenle bazı yörelerde 'Anadolu aslanı' olarak da adlandırılabiliyor.





VALİLERİN ATIŞMASI



Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, geçen yıl eylül ayında cüssesi ve boyuyla dikkat çeken, 'Aksaray malaklısı' olarak bilinen çoban köpeğinin 'Anadolu aslanı' olduğu şeklinde sosyal medyada paylaşımda bulununca Kangal köpeğiyle ünlü Sivas'ın Valisi Salih Ayhan ile karşı karşıya geldi. Valiler arasında gülümseten atışma yaşandı. Bu atışmanın ardından 'malaklı' köpeğine artan ilgi devam etti.