‘Annemi üzmeyin’ dedi, tetiği çekti

Gelibolu'da sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Sosyal medya hesabından "artık kuracak bir hayalim de, hayattan bir beklentim de kalmadı" diyen genç, herkesin gözleri önünde kendini kalbinden vurarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan genç, 112 tarafından hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu belirtildi.

SİLAHI KALBİNE DAYADI

Gelibolu İskelesi'nde herkesin gözleri önünde meydana gelen olayda 28 yaşındaki Abdullah Kiriş, sabah saatlerinde iskelede bir süre oturduktan sonra belindeki silahı çıkartıp kalbine dayadı. Kiriş'i görenler hemen polise haber verdi.

POLİSLER DİL DÖKTÜ

Olay yerine gelen Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak Kiriş'i ikna etmek için konuşmaya başladı. Hayattan hiç bir beklentisi kalmadığını söyleyen Kiriş için tüm polisler seferber oldu. Kiriş, bir süre yakınlarıyla görüşüp onlardan helallik istedi. Genç adam daha sonra telefonu kapatıp polisin tüm ikna çabalarına rağmen kalbine dayadığı silahı ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan genç adama ilk müdahale olay yerine gelen 112 Ekipleri tarafından yapıldı. Durumu ağır olan Kiriş Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Abdullah Kiriş'in intihar edeceğini dakikalar öncesinden sosyal medya hesaplarından duyurarak helallik istediği ortaya çıktı.

Hayattan hiçbir beklentisinin kalmadığını söyleyen genç, kendisini ölüme götüren süreci tüm detaylarıyla sosyal medya hesabından anlattı. Kiriş sosyal medya hesabında, "Hayattan hiçbir beklentim kalmadı, hiçbir işimde yolunda gitmiyor zaten. Gece olunca yastığa kafamı koyduğumda kuracak bir hayalimde kalmadı. 28 yıldır kurduğum hayallerin gerçekleşmediği gibi bundan sonrası için de ümidim yok. Bir işim bile yok, sabıkalı olduğum için nereye başvursam hep pislik gözüyle bakıldım. Oysa ki suçun ne diye bile sormadılar. Birçok şeyden yoruldum. Annem güzel annem fedakar annem. Yemedin içmedin giymedin giydirdin. Hep bizim için mücadele ettin. Yıllardır sana layık evlat olamadım. En çok beni sen affet. Bu seni son üzüşüm özür dilerim. Fatih koçum anneme sahip çık. Sakın üzme kendini de. Senden tek istediğim anneme bir of bile demeden sahip çık. Belki sana da abilik edememişimdir hakkını helal et. Deniz abiciğim güzel kardeşim sende affet beni. Abin seni çok seviyor. Seni o kadar özledim ki Allah biliyor. Babam senelerdir görüşemiyoruz. Dargındık babamsın atamsın sende hakkını helal et. Sakın annemi üzecek tek kelime etme hakkımı helal etmem sana. Ablam gül aramız pek iyi değil biliyorum sende hakkını helal et ardamı yektamı benim için öp. Hakkınızı helal edin. Silahı nereden bulmuş polis abiler sorarsa ismini bilmediğim bir abiden para karşılığında aldım. Zaten buda çok önemli değil silah olmazsa ip var. Daha çok yazmak isterdim ama uzatmaya gerek yok. Hepiniz hakkınızı helal edin. Vasiyetim beni Gelibolu Alaaddin kalfa mezarlığına gömün. İşiniz olmazsa arada ziyaretime gelin canım sıkılır."