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Çalıkuşu’nun köyü kışın çok daha güzel

’da beyaza bürüyen kar yağışının başlamasıyla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Özellikle eteklerinde yer alan ve romanlara filmlere konu olan Zeyniler Köyü görülmeye değer. Çalıkuşunun köyü olarak bilinen Zeyniler’de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

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Giriş Tarihi: 15.1.2021 11:47 ABONE OL
Çalıkuşu’nun köyü kışın çok daha güzel

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yazdığı Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride'nin öğretmenlik yaptığı yer olarak bilinen Zeyniler Köyü, karla buluşunca başka bir güzelliği daha ortaya çıktı.

Beyaza bürünen köy adeta kartpostalları andırıyor. Köyün yolunun kapanmasıyla şimdilik ziyaretçilere kapanan Zeyniler'de yaşayanlar sessizliğin tadını çıkartıyorlar. Zeyniler Muhtarı Nihat Ülker, "Çalıkuşu Feride'nin köyü olarak bilinen mahallemiz, her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip. Burada yaşayan bizler çok şanslıyız. Bu güzelliği şimdilik biz yaşıyoruz. Ama yolumuz açılınca ziyaretçilerimizi bekliyor olacağız" dedi.

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Çalıkuşu’nun köyü kışın çok daha güzel
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