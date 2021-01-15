Çalıkuşu’nun köyü kışın çok daha güzel

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Reşat Nuri Güntekin'in 1922'de yazdığı Çalıkuşu romanının başkarakteri Feride'nin öğretmenlik yaptığı yer olarak bilinen Zeyniler Köyü, karla buluşunca başka bir güzelliği daha ortaya çıktı.

Beyaza bürünen köy adeta kartpostalları andırıyor. Köyün yolunun kapanmasıyla şimdilik ziyaretçilere kapanan Zeyniler'de yaşayanlar sessizliğin tadını çıkartıyorlar. Zeyniler Muhtarı Nihat Ülker, "Çalıkuşu Feride'nin köyü olarak bilinen mahallemiz, her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip. Burada yaşayan bizler çok şanslıyız. Bu güzelliği şimdilik biz yaşıyoruz. Ama yolumuz açılınca ziyaretçilerimizi bekliyor olacağız" dedi.