Son dakika: Corona virüs aşıda öncelikli meslek grupları listesi belli oldu! İlk kimler, hangi yaş Covid aşısı vurulacak?

E-devlet şifresi ile MHRS aşı randevu ekranı üzerinden, yaş ve meslek gruplarına göre aşı randevusu alımı başladı. Dün, ilk koronavirüs aşısını Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca vuruldu. Aşılamanın Türkiye'de resmi olarak başlamasının ardından vatandaşlar, koronavirüs aşı öncelikli meslek grupları ve aşıda öncelikli yaş grupları hangileri sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberine göre, koronavirüs aşısı vurulacak aşı öncelikli meslek grupları listesi belli oldu.

AŞIDA ÖNCELİKLİ MESLEK GRUPLARI LİSTESİ

Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.