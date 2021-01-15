Cuma Hutbesi 15 Ocak 2021 yayınlandı! Diyanet ile 15 Ocak Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte detaylar...

MİRAS: HER HAK SAHİBİNE HAKKINI VERMEK

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Anne babanın ve yakınların miras olarak bıraktıklarından erkeklere pay vardır; yine anne babanın ve akrabanın miras olarak bıraktıklarından kadınlara da pay vardır; azından çoğundan, belli pay."[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Her kim öldükten sonra geride mal bırakırsa, o mal mirasçılarınındır."[2]