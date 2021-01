Her bebeğin bir ağacı her ağacın bir adı var

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yarınlara daha yeşil bir şehir miras bırakmak amacıyla 'Her Bebeğe Bir Ağaç' projesini hayata geçirdi.



Kağıthane'de 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren dünyaya gelen her bebek adına ağaç dikiliyor. Üstelik ağaçlara özel levhalarla bebeklerin isimleri veriliyor. Ücretsiz dikilen ağaçlar; süs kirazı, zakkum, süs eriği, ıhlamur, süs armudu, hatmi, her daim yeşil manolya gibi canlı türlerinden oluşuyor.

Başkan Öztekin projeyle ilgili olarak; ''Belediyemizin internet sitesinden başvuruda bulunan ailelerin talebi doğrultusunda ağaçlar; ikamet edilen sokak ve mahallelerde toprakla buluşuyor. Bugüne kadar binin üzerinde ağaç diktik" dedi.