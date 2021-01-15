‘İYİ Parti Genel Merkezi’nde FETÖ seviciler var’

İYİ Parti'ye mahkeme kararı ile geri dönen Ümit Özdağ'ın ihracı için imza vermeyen tek il başkanının kendisi olduğunu belirten Muğla İYİ Parti İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, Muğla Milletvekili Metin Ergun'un baskısıyla il yönetim kurulu üyelerinin istifa ettirilerek başkanlığının düşürüldüğünü iddia etti. SABAH'a konuşan Şekerdağ, Özdağ'ın ziyarete gelmek istemesiyle olayların meydana geldiğini belirterek, "Genel merkeze FETÖ'cüleri, PKK temsilcilerini, Apo'ya ev hapsi isteyenleri doldurdular. Şu an Türkiye'de iki tehdit var. Biri PKK, biri FETÖ. Bizim genel merkezde görev yapan FETÖ seviciler var. Onları destekleyemezdim" dedi.