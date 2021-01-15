Kablo hırsızları jandarmaya yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı kablo hırsızlığına yönelik operasyonda İ.Ç'yi suçüstü yakaladı. Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Kütahya ili Merkez ilçesi Alayunt mahallesi İstasyon caddesi üzerinde sabah 05:00 sıralarında Türk Telekom A.Ş'ne ait 6 direk arası yaklaşık 175 metre APA cinsi Haberleşme hatları kablolarının kesilerek yine aynı bölgede köprü altında saklandığı tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı yapılan çalışma neticesinde kablolari almaya gelen İ.Ç isimli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 36 ayrı suçtan sabıkası olduğu anlaşılan şahıs sorgulama akabinde sevk edildiği Adliyede adli makamlar tarafından tutuklanarak Kütahya E tipi kapalı cezaevine teslim edilmiştir."

JANDARMA'YA TEŞEKKÜR

Kütahya İl Telekom Müdürlüğü yetkilileri "hırsızların sık,sık kablolarımızı keserek zarar verdikleri gibi, halkın haberleşme hakkına da engel olmaktadırlar. Bu tür hırsızlık olaylarında duyarlı davranarak hırsızları yakalayıp adalete teslim eden, Polis ve Jandarma ekiplerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu