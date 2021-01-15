Kocaeli kayıp doktoru arıyor

Kocaeli Başiskele İlçesinde hizmet veren özel bir Hastane'de Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak çalışırken, Nisan ayında beyin kanaması geçiren ve uzun süre tedavi gördükten sonra taburcu olan Dr. Uğur Tolun (51), raporu hala devam ederken, Çarşamba günü kar yağışının hemen ardından Kartepe'ye çıktığı öğrenildi.

En son Maşukiye bölgesinde görülen ve bir daha kendisine ulaşılamayan Tolun'un yakınlarının başvurusu üzerine, Kocaeli AFAD ve AKUT ekipleri, doktorun gittiği söylenen Kartepe sağlık bölgede arama çalışması başlattı. Ancak akşam geç saatlerde arama çalışmalarına son verildi.

SABAH TEKRAR BAŞLANDI

Akşam ara verilen arama çalışmaları, sabah saatlerine AFAD ve AKUT ekiplerinin yanı sıra Jandarma Arama ve Kurtarma Timlerinin katılımı ile yeniden başlandı. Ayrıca MOBESE kayıtları ile bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları da inceleniyor. Ayrıca arama çalışmalarında özel arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.