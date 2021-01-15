Mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Ergani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ergani Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, Kortaş ( GOMAYİK ) Mahallesi' de özel tebdirler kapsamında karantina uygulanmaya başlandığı belirtildi.
Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceğine işaret edilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması istendi.
Karar üzerine 10 gün giriş ve çıkışa kapatılan mahallede jandarma ekiplerince önlem alındı.