Oynadıkları kumar pahalıya patladı! 82 bin lira ceza yediler

İstanbul Maltepe'de, Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak bir iş yerinde toplandığı ve kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye 82 bin lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynamak için özel olarak tasarlanmış masa ise kameralara işte böyle yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde ilçe genelinde devriye gezen Maltepe Polisi, Küçükyalı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin açık olduğunu tespit etti. Adrese baskın düzenleyen polis, iş yerinde bir denetleme gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda içeride bulunan 19 kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve özel olarak tasarlanmış masalarda kumar oynadığı tespit edildi. Adreste gerçekleştirilen denetimler sonucunda, kumar oynamaktan elde edildiği değerlendirilen 56 bin 810 lira ve beş bin 500 dolar ele geçirildi.

19 KİŞİYE 82 BİN LİRA CEZA KESİLDİ



Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, adreste gerçekleştirdiği kontrollerde sosyal mesafe kuralına uymayarak kumar oynadığını tespit ettiği 19 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi" ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplamda 82 bin 500 lira idari para cezası uyguladı. İş yeri sahibi olduğu öğrenilen M.S.E. hakkında ise "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" ve "Kumar Oynatma" suçlarından adli işlem yapıldığı belirtildi.