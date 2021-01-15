Serdivan'daki cinayeti aydınlatan detay ortaya çıktı

Çark Deresi Serdivan Yazlık mevkisinde iki gün önce bulunan iki çantadan 18 yaşından büyük bir erkeğe ait et ve kemik parçaları bulunmuştu. Sakarya Polisi yaptığı araştırmalar sonucunda cesedin yaklaşık 7 ay önce ortadan kaybolan yabancı uyruklu bir gence ait olduğunu belirledi.

36-40 yaşlarında olan yabancı uyruklu kişinin ölümünde cinayeti işlediği tahmin edilen şüpheli şahısların kimlikleri yakalanana kadar açıklanmayacağı belirtildi. Soruşturmayı titizlikle sürdüren ekipler otopsiden gelecek ilk tespiti bekledi. Ölen kişinin sol el sağ ayak ve vücudundaki bazı parçalarından alınan DNA örnekleri incelendi. Ciddi deformasyondan dolayı cesedin kimliği tespit edilemedi.

PARMAK AYRINTISI

Cinayet Büro ekiplerinin ölen kişinin parmaklarının birleşik olmasından yola çıkarak, olayı yabancı uyruklu kişilerin üzerine yoğunlaştırdı. Yapılan araştırmalarda yabancı uyruklu bir ailede kayıp bir şahsın olduğu anlaşıldı.

Cesedin ayak parmaklarının gösterilmesi sonucunda ailede benzer hastalıktan olduğu tespit edildi. Cesedin kimliğinin tam olarak tespit edilebilmesi için DNA testi yapılacak. DNA örnekleri tespit için İstanbul'a gönderildi. Aile ile cesedin bulunan parçaları ile yapılacak olan DNA testinden sonra her şey netleşecek.

ÖZEL EKİP

Öte yandan olayın aydınlatılması için Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde 15 kişilik özel ekip kuruldu. Özel ekip belirlenen bazı adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Bölgedeki MOBESE ve özel güvenlik kayıtlarını inceleyen polis, Sakarya'da geniş çaplı soruşturma başladı.