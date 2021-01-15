Hafta içi hafta sonu BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler açık mı, kaçta açılıyor?

Bakkal ve market çalışma saatleri, sokağa çıkma yasağında en merak edilen konulardan bir tanesi olmaktadır. Hafta sonu 56 saat sürecek kısıtlama ile birlikte evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, evlerine yürüme mesafesindeki en yakında bakkal ve marketlerden alışverişlerini kısıtlama süresi boyunca yapabilecekler. Peki; sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler açık mı? Hafta içi hafta sonu BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler kaça kadar açık?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 - 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.