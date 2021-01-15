Hafta içi hafta sonu BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler açık mı, kaçta açılıyor?

Bakkal ve market çalışma saatleri, sokağa çıkma yasağında en merak edilen konulardan bir tanesi olmaktadır. Hafta sonu 56 saat sürecek kısıtlama ile birlikte evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, evlerine yürüme mesafesindeki en yakında bakkal ve marketlerden alışverişlerini kısıtlama süresi boyunca yapabilecekler. Peki; sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler açık mı? Hafta içi hafta sonu BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler kaça kadar açık?
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 - 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.
MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
16 OCAK MARKETLER AÇIK MI?
16 Ocak 2020 marketler, bakkallar, kasaplar ve kuruyemişler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.