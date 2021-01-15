Son Dakika | 860 volt elektrik üreten balık! Yılan balıklarının bu özelliği ilk kez ortaya çıktı! Felç ediyor

Ağustos 2012'de, Brezilya'da yüksek lisans öğrencisi olan Douglas Bastos, elektrikli yılanbalıklarıyla dolu küçük bir göle rastladığında, Amazon yağmur ormanlarında uzak bir su yolunda araştırma yapıyordu.. İsmine rağmen aslında bir tür bıçak balığı olan elektrikli yılanbalıklarının yalnız yaratıklar olduğuna inanılıyordu. Yaydıkları elektrik ile düşmanlarını alt eden bu balıklar hakkında çok çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı! Dr. Bastos, yılanbalıklarının kıvranan kütlesi tetra balığı gruplarını sıkıca paketlenmiş toplar halinde birleştirmeye ve onları uçuracak senkronize elektrikli saldırılar ile bombardıman etmeye başlarken şaşkınlıkla izledi.
Dr. Bastos, "Tetraların saldırılardan sonra zıpladığını gördüğümde şoke oldum" dedi.
"Grup avı tatlı su balıklarında nadir görülen bir olaydır. İlk tepkim tekneye koşup bir kamera almak oldu" diyen Bastos, kısa bir süre içinde ekibini topladı.
Dr. Bastos ve Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacılar, bu olağandışı fenomeni incelemek için bölgeye geri döndüler.
TOPLUCA ELEKTRİK BOMBARDIMANI YAPIYORLAR!
Ekoloji ve Evrim dergisinde Perşembe günü yayınlanan çalışmalarının bulguları, elektrikli yılan balıklarının yalnız avcılar olduğu fikrini altüst etti.
Yapılan araştırma sonrası bu az karşılaşılan ve incelenmesi zor balıkların yaşamları hakkında yeni sorular ortaya çıktı. Araştırmacılar, Brezilya'nın Iriri Nehri kıyıları boyunca bölgeye döndüklerinde, Dr. Bastos'un 2012'de gözlemlediği elektrikli yılan balıklarının, 8 fit uzunluğa ulaşabilen, yakın zamanda keşfedilen bir tür olan Volta elektrikli yılan balıkları olduğunu doğruladılar.
860 volt elektrik şoku yaratabilen bu balıklar, hayvanlar arasındaki en güçlü elektrik üreticisi olarak biliniyor.