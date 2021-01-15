Son Dakika | 860 volt elektrik üreten balık! Yılan balıklarının bu özelliği ilk kez ortaya çıktı! Felç ediyor

Ağustos 2012'de, Brezilya'da yüksek lisans öğrencisi olan Douglas Bastos, elektrikli yılanbalıklarıyla dolu küçük bir göle rastladığında, Amazon yağmur ormanlarında uzak bir su yolunda araştırma yapıyordu.. İsmine rağmen aslında bir tür bıçak balığı olan elektrikli yılanbalıklarının yalnız yaratıklar olduğuna inanılıyordu. Yaydıkları elektrik ile düşmanlarını alt eden bu balıklar hakkında çok çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı! Dr. Bastos, yılanbalıklarının kıvranan kütlesi tetra balığı gruplarını sıkıca paketlenmiş toplar halinde birleştirmeye ve onları uçuracak senkronize elektrikli saldırılar ile bombardıman etmeye başlarken şaşkınlıkla izledi.