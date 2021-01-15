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Son Dakika | 860 volt elektrik üreten balık! Yılan balıklarının bu özelliği ilk kez ortaya çıktı! Felç ediyor

Son dakika... Elektrikli yılan balıkları ile ilgili yapılan çarpıcı bir araştırma kamuoyu ile paylaşıldı. Birkaç yüz yıl önce, adında bir kaşif ve doğa bilimci, bugün 'da erken bir yerleşim yeri olan Cumana'da yılanbalıkları üzerinde ilk araştırmalardan birini yapmıştı. Bugün ise, elektrikli yılanbalıklarının avlanma, toplu saldırı ve ekip çalışması yapabildikleri, avlarına karşı elektrik bombardımanı yaptıkları ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 15.1.2021 15:32 Son Güncelleme: 15.1.2021 15:47 ABONE OL
Elektrikli canavar: Yılanbalıklarının bu özelliği ilk kez ortaya çıktı! Kurt gibi...

Ağustos 2012'de, Brezilya'da yüksek lisans öğrencisi olan Douglas Bastos, elektrikli yılanbalıklarıyla dolu küçük bir göle rastladığında, Amazon yağmur ormanlarında uzak bir su yolunda araştırma yapıyordu.. İsmine rağmen aslında bir tür bıçak balığı olan elektrikli yılanbalıklarının yalnız yaratıklar olduğuna inanılıyordu. Yaydıkları elektrik ile düşmanlarını alt eden bu balıklar hakkında çok çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı! Dr. Bastos, yılanbalıklarının kıvranan kütlesi tetra balığı gruplarını sıkıca paketlenmiş toplar halinde birleştirmeye ve onları uçuracak senkronize elektrikli saldırılar ile bombardıman etmeye başlarken şaşkınlıkla izledi.

Elektrikli canavar: Yılanbalıklarının bu özelliği ilk kez ortaya çıktı! Kurt gibi...

Dr. Bastos, "Tetraların saldırılardan sonra zıpladığını gördüğümde şoke oldum" dedi.

"Grup avı tatlı su balıklarında nadir görülen bir olaydır. İlk tepkim tekneye koşup bir kamera almak oldu" diyen Bastos, kısa bir süre içinde ekibini topladı.

Elektrikli canavar: Yılanbalıklarının bu özelliği ilk kez ortaya çıktı! Kurt gibi...

Dr. Bastos ve Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacılar, bu olağandışı fenomeni incelemek için bölgeye geri döndüler.

TOPLUCA ELEKTRİK BOMBARDIMANI YAPIYORLAR!

Ekoloji ve Evrim dergisinde Perşembe günü yayınlanan çalışmalarının bulguları, elektrikli yılan balıklarının yalnız avcılar olduğu fikrini altüst etti.

Elektrikli canavar: Yılanbalıklarının bu özelliği ilk kez ortaya çıktı! Kurt gibi...

Yapılan araştırma sonrası bu az karşılaşılan ve incelenmesi zor balıkların yaşamları hakkında yeni sorular ortaya çıktı. Araştırmacılar, Brezilya'nın Iriri Nehri kıyıları boyunca bölgeye döndüklerinde, Dr. Bastos'un 2012'de gözlemlediği elektrikli yılan balıklarının, 8 fit uzunluğa ulaşabilen, yakın zamanda keşfedilen bir tür olan Volta elektrikli yılan balıkları olduğunu doğruladılar.

Elektrikli canavar: Yılanbalıklarının bu özelliği ilk kez ortaya çıktı! Kurt gibi...

860 volt elektrik şoku yaratabilen bu balıklar, hayvanlar arasındaki en güçlü elektrik üreticisi olarak biliniyor.

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Son Dakika | 860 volt elektrik üreten balık! Yılan balıklarının bu özelliği ilk kez ortaya çıktı! Felç ediyor
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