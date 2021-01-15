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Son dakika: 'da yaşlı kadın engelli kızını korumak için eşini öldürdü

’da (75) kendisine ve engelli kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi 'ü (80) bıçaklayarak öldürdü. Ali Akgün, kanlar içinde yere yığılırken, evden gelen sesin artması üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Akgün'ün öldüğü belirlendi. Polis evde inceleme yaptı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 15.1.2021 14:01 Son Güncelleme: 15.1.2021 14:50 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da yaşlı kadın engelli kızını korumak için eşini öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi'nde oturdukları evde Nimet Akgün, kendisine ve kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Ali Akgün ile tartışmaya başladı.

Ankara'da şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü | Video

Tartışmanın büyümesi üzerine baba Ali Akgün, eşine ve engelli kızını dövmeye başladı.

POLİS EVDE İNCELEME YAPTI

Bunun üzerine yaşlı kadın mutfaktan aldığı bıçakla Ali Akgün'ü bıçaklayarak öldürdü. Ali Akgün, kanlar içinde yere yığılırken, evden gelen sesin artması üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Akgün'ün öldüğü belirlendi. Polis evde inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından Ali Akgün'ün cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Nimet Akgün gözaltına alınarak, kızı N.A. ile birlikte Ankara Emniyeti'ne getirildi. İfadesi alınan yaşlı kadın, suçunu kabul ederken, 'Kızımı ve beni sürekli dövüyordu. Yine şiddet uyguladığı için öldürdüm' dediğini öğrenildi. Yaşlı kadın ve kızının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Son dakika: Ankara'da yaşlı kadın engelli kızını korumak için eşini öldürdü
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