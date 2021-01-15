Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Havada koronavirüs paniği! Katar uçağı Şanlıurfa'ya acil iniş yaptı

SON DAKİKA HABERİ: Havada paniği! uçağı 'ya acil iniş yaptı

’nin başkenti Londra’dan ’ın başkenti ’ya giden uçak bir yolcunun aniden rahatsızlanması sonucu ’ya acil iniş yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yolcunun koronavirüse yakalandığı belirtildi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 20:40 Son Güncelleme: 15.1.2021 20:48 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Havada koronavirüs paniği! Katar uçağı Şanlıurfa'ya acil iniş yaptı

Edinilen bilgiye göre, İngiltere'nin başkenti Londra'dan Katar'ın başkenti Doha'ya giden Katar Havayollarına ait Boeing 787 model uçak, yolculardan birinin aniden rahatsızlanması sonucu öğleden sonra Şanlıurfa Gap Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Korona virüs şüphesi bulunan yolcunun ilk müdahalesi uçakta yapıldı. Gümrük ve pasaport işlemleri yapılan yolcu, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçak gerekli işlemlerin ardından akşam saatlerinde Gap Havalimanı'ndan havalanarak yoluna devam ederken yapılan kontrol ve testlerde yolcunun korona virüse yakalandığı tespit edildi. Yolcu hastanede karantinaya alınırken uçakla irtibata geçen Türk yetkililer, yolcuda korona virüs tespit edildiğini iletti.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Havada koronavirüs paniği! Katar uçağı Şanlıurfa'ya acil iniş yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA