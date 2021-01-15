SON DAKİKA HABERİ: Parçalanmış detayda flaş detay! Cinayet böyle çözülezek

Çark Deresi Serdivan Yazlık mevkisinde iki gün önce bulunan iki çantadan 18 yaşından büyük bir erkeğe ait et ve kemik parçaları bulunmuştu. Sakarya Polisi yaptığı araştırmalar sonucunda cesedin yaklaşık 7 ay önce ortadan kaybolan yabancı uyruklu bir gence ait olduğunu belirledi.