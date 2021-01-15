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: Parçalanmış detayda flaş detay! böyle çözülezek

SON DAKİKA... Serdivan'da iki ayrı çanta içerisinde parçalanmış halde bulunan ceset parçalarının erkeğe ait olduğu belirlenmişti. Polis, tanınmayacak haldeki cesedin kimliğini ‘ayak parmaklarının birleşik’ olmasından yola çıkarak çözdü. Polis soruşturmasının sağlıklı yürümesi açısından yabancı uyruklu olduğu öğrenilen maktulün kimliğini açıklamadı.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 15.1.2021 20:29 Son Güncelleme: 15.1.2021 20:50 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Parçalanmış detayda flaş detay! Cinayet böyle çözülezek

Çark Deresi Serdivan Yazlık mevkisinde iki gün önce bulunan iki çantadan 18 yaşından büyük bir erkeğe ait et ve kemik parçaları bulunmuştu. Sakarya Polisi yaptığı araştırmalar sonucunda cesedin yaklaşık 7 ay önce ortadan kaybolan yabancı uyruklu bir gence ait olduğunu belirledi.

36-40 yaşlarında olan yabancı uyruklu kişinin ölümünde cinayeti işlediği tahmin edilen şüpheli şahısların kimlikleri yakalanana kadar açıklanmayacağı belirtildi. Soruşturmayı titizlikle sürdüren ekipler otopsiden gelecek ilk tespiti bekledi. Ölen kişinin sol el sağ ayak ve vücudundaki bazı parçalarından alınan DNA örnekleri incelendi. Ciddi deformasyondan dolayı cesedin kimliği tespit edilemedi.

PARMAK AYRINTISI
Cinayet Büro ekiplerinin ölen kişinin parmaklarının birleşik olmasından yola çıkarak, olayı yabancı uyruklu kişilerin üzerine yoğunlaştırdı. Yapılan araştırmalarda yabancı uyruklu bir ailede kayıp bir şahsın olduğu anlaşıldı.

Cinayete kurban gittiği belirtilen kişinin yaşadığı adreste inceleme yapılacağı ve delil toplanacağı öğrenildi. Yabancı uyruklu kişinin kimliği hakkında bilgi verilmezken, çalışmalar devam ediyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Parçalanmış detayda flaş detay! Cinayet böyle çözülezek
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