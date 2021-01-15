Uludağ’da özlenen günler

Beklenen kar yağışlarının istenen seviyelerde yağmadığı ve bu nedenle son birkaç sezondur doluluk oranlarında ciddi düşüşler yaşanan Uludağ özlediği günlerine nihayet kavuştu. Dün itibari ile başlayan ve geceden itibaren etkili olan kar yağışı aralıklarla sürerken, ünlü kayak merkezindeki kar kalınlığı da 1 metreyi aştı. Kara hasret kalan vatandaşlar, Uludağ'ın eteklerine akın etti. Zirveye çıkan tatilciler karla kaplanan kayak pistlerine koştu. Turizmcilerin yüzü güldü.

ZİRVEDE SICAKLIK EKSİ 16'YA DÜŞTÜ

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Uludağ'ın oteller bölgesinde gece saatlerinde sıcaklık eksi 16 dereceye kadar düştü. Kar yağışının devam ettiği bölgede karayolları ekipleri de yol açma çalışmalarını sürdürdü. Zirve yolunda önlem alan Jandarma ekipleri, zinciri olmayan araçların zirveye çıkışına izin vermiyor.