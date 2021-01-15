Yavru köpekleri donmaktan son anda kurtardılar

Bursa'da donmak üzere olan yavru köpekler Osmangazi Belediye ekiplerince son anda kurtarılarak barınağa getirildi.

Uludağ yolunda devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarını beslemek için bölgeye giden Osmangazi Belediyesi Çevre Kontrol ve Doğa Koruma Müdürlüğü ekipleri, neredeyse donmak üzere olan 6 yavru köpek buldu. Hemen harekete geçen ekipler, yavru köpekleri alarak sıcak aracın içine götürdü. Köpeklerin annesini de bulan ekipler, anne ve yavrularını Osmangazi Belediyesine ait sahipsiz yaşam ve tedavi merkezine götürdü.

AĞACIN ALTINA SIĞINDILAR

Bölgede hayvanları besleyen ekiplerin dikkati sayesinde fark edilen ve ar yağışı ile soğuk havadan korunmak için bir çam ağacının altına sığındıkları tespit edilen anne köpek ve yavruları ekipleri duygulandırdı. Yavruları tek tek sepetlere koyan ekipler anneyi de alarak araca bindirdi.

OTOMOBİL ÇARPAN KÖPEK TEDAVİYE ALINDI

Diğer yandan bölgeye çok sayıda yem ve mama bırakan ekipler, bir otomobilin çarpması sonucu ayağından yaralanan bir başka köpeği de uyuşturucu iğne ile sakinleştirerek tedavisinin yapılması amacıyla Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Yaşam ve Yedavi Merkezine götürdü.

DÜZENLİ OLARAK BESLEME YAPILIYOR

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Kadir Özdemir, yaptığı açıklamada, "Bölgedeki köpeklerin aç kalmamaları için düzenli olarak besleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yol boyunca yer alan beslenme odaklarımıza da kuru mama bırakıyoruz. Kış döneminde hayata kalmakta zorlanan yavru ve hasta köpekleri de Sahipsiz Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürerek bakıma alıyoruz" dedi.