Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 9 yaşındaki Arya Gülce'den gururlandıran başarı! "Matematikte dünya şampiyonu oldu"

9 yaşındaki Arya Gülce'den gururlandıran başarı! "Matematikte dünya şampiyonu oldu"

dünya birincisi Arya Gülce Özdil başarısında matematiğe duyduğu ilginin yanında, ders çalışırken ilgisini dağıtmamaya özen gösterdiğinin etkili olduğunu dile getirdi.

BETÜL USTA BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 18:40 ABONE OL
9 yaşındaki Arya Gülce'den gururlandıran başarı! Matematikte dünya şampiyonu oldu

Türkiye'nin altın beyinleri uluslararası organizasyonlarda gurur verici başarılar elde etmeye devam ediyor. Samsun'da yaşayan 4. sınıf öğrencisi Arya Gülce Özdil, Kanada merkezli Caribou Matematik Organizasyonunda tüm soruları cevaplayarak dünya şampiyonu oldu.

DERS ÇALIŞIRKEN İLGİNİZİ DAĞITMAYIN
Küçük yaşından bu yana sayılar ve geometrik şekillere özel ilgi duyan Arya, tüm dersleri çok sevdiğini ancak matematik alanında daha büyük başarılar elde etmek istediğini söyledi. Minik Arya, matematikte başarılı olmak isteyen akranlarına ders çalıştıkları süre zarfında ilgilerini dağıtacak şeylerden uzak durmalarını tavsiye etti. Pandemi döneminde uzaktan eğitimle okuluna devam eden Arya Gülce, derslerini sınıfında olduğu kadar dikkatli takip ettiğini, mümkün olduğunca devamsızlık yapmadığını anlattı.
Gülce, geçen yıldan bu yana şehirdeki Bilsem kurslarına da aktif olarak katılıyor.Kitap okumayı çok seven Arya, boş zamanlarında piyano çalıyor, yüzme ve tenisle ilgileniyor. Ülkesini gururlandırmak için bundan sonra matematikle daha yüksek motivasyon içinde ilgileneceğini kaydeden Arya Gülce, başta ailesi olmak üzere başarısında katkısı olan herkese teşekkür etti.

Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor
Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
9 yaşındaki Arya Gülce'den gururlandıran başarı! "Matematikte dünya şampiyonu oldu"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA