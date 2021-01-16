9 yaşındaki Arya Gülce'den gururlandıran başarı! "Matematikte dünya şampiyonu oldu"

Türkiye'nin altın beyinleri uluslararası organizasyonlarda gurur verici başarılar elde etmeye devam ediyor. Samsun'da yaşayan 4. sınıf öğrencisi Arya Gülce Özdil, Kanada merkezli Caribou Matematik Organizasyonunda tüm soruları cevaplayarak dünya şampiyonu oldu.



DERS ÇALIŞIRKEN İLGİNİZİ DAĞITMAYIN

Küçük yaşından bu yana sayılar ve geometrik şekillere özel ilgi duyan Arya, tüm dersleri çok sevdiğini ancak matematik alanında daha büyük başarılar elde etmek istediğini söyledi. Minik Arya, matematikte başarılı olmak isteyen akranlarına ders çalıştıkları süre zarfında ilgilerini dağıtacak şeylerden uzak durmalarını tavsiye etti. Pandemi döneminde uzaktan eğitimle okuluna devam eden Arya Gülce, derslerini sınıfında olduğu kadar dikkatli takip ettiğini, mümkün olduğunca devamsızlık yapmadığını anlattı.

Gülce, geçen yıldan bu yana şehirdeki Bilsem kurslarına da aktif olarak katılıyor.Kitap okumayı çok seven Arya, boş zamanlarında piyano çalıyor, yüzme ve tenisle ilgileniyor. Ülkesini gururlandırmak için bundan sonra matematikle daha yüksek motivasyon içinde ilgileneceğini kaydeden Arya Gülce, başta ailesi olmak üzere başarısında katkısı olan herkese teşekkür etti.