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Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfalılara müjdeli haber

Başkan 'ın imzasını taşıyan "" Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda Şanlıurfalıların merakla beklediği de yatırım listesinde yer aldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 16.1.2021 23:31 Son Güncelleme: 17.1.2021 00:07 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfalılara müjdeli haber

2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer aldı.

Son dakika: 2021 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı

Mahalli idarelerin ise yalnızca dış kredi ile finanse edilen projelerine programda yer verildi. Yatırım programında Şanlıurfa'da uzun bir süreden bu yana yapımı beklenen Şanlıurfa Şehir Hastanesi de resmi gazetedeki mükerrer sayısında yer aldı. Şanlıurfalaşır bu kararı sevinçle karşıladı

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Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfalılara müjdeli haber
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