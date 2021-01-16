Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfalılara müjdeli haber

2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer aldı.

Mahalli idarelerin ise yalnızca dış kredi ile finanse edilen projelerine programda yer verildi. Yatırım programında Şanlıurfa'da uzun bir süreden bu yana yapımı beklenen Şanlıurfa Şehir Hastanesi de resmi gazetedeki mükerrer sayısında yer aldı. Şanlıurfalaşır bu kararı sevinçle karşıladı