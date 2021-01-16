Beyaz mutluluk

Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbul beklenen kara kavuştu. Kentin dört bir yanı beyaza büründü. Çocuklar kar yağışının tadını çıkararak kartopu oynadı. Ege Bölgesi'nin Uludağ'ı İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ beyaza büründü. Kula'da kar yağışından İzmir istikametinde trafik 1 saat kapalı kaldı. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde sürücüler zor anlar yaşadı. Safranbolu'da tarihi konaklar beyaza büründü. Rize'deki Ayder Yaylası, Gümüşhane'deki Zigana Dağı, Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki Çalıkuşu'nun köyü ve Yozgat'ta ise kartpostallık görüntüler oluştu. Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Balıkesir Sındırgı'da Ulus Dağı kar özlemini çeken vatandaşların akınına uğradı. Rize, Ordu, Giresun, Kahramanmaraş, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Bursa ve Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Bursa'nın Mudanya ilçesinde yüksek kesimlere kar yağınca aç kalan domuz sürüsü şehre inerek yiyecek aradı. Kar kalınlıkları Uludağ'da 60, Kartepe'de 30 santimetreye ulaştı.YURDU etkisi altına alan kar yağışı trafik kazalarına da neden oldu. Antalya'nın Akseki ilçesi Alacabel mevkisinde Said Mahmutçavuş yönetimindeki hafif ticari araç, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeride geçerek Abdurrahman K.'nın kullandığı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Otomobilde bulunan Amir Süleyman Ahmet, Hişem Mahmutçavuş ve kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Erzurum-Ağrı karayolunda devrilen TIR'a başka bir TIR ve kamyonet çarptı, 3 kişi yaralandı. Elazığ-Malatya karayolunda ise 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı./ SABAH