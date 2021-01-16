Bursa’da yoğun kar köy yollarını kapattı!

Uzun zamandır beklenen ve öğleden sonra yoğun aniden bastıran kar yağışı Bursa'da yoğun bir şekilde sürüyor. Özlenen kar nedeniyle vatandaşlar sokaklara dökülürken, kırsal mahallelerde ise kar adeta bir çileye dönüştü. Yüksek kesimlerde bulunan çok sayıda köy ile kara ulaşımı kapandı.

ÇOK SAYIDA KÖY ULAŞIMA KAPANDI

Bursa merkezde, Zeyniler, Seçköy, Babasultan ve Kirazlı gibi yüksek kesimlerdeki köy yolları yoğun kar nedeniyle kapanırken, Mustafakemalpaşa ilçesinde, Eskikızılelma, Bahariye, Tırnova, Sarı Mustafalar,, Karaköy, Karacabey ilçesinde Şahmelek,İznik'te Candarlı, Hacıosman, Elmalı, Kırıntılı, Kutluca ve Sanrarak köy yolları ulaşıma kapandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bursa merkez ve ilçelerinde yaklaşık 30 köy yolunun kapalı olduğu öğrenilirken, Belediyelerin ve Karayolları ekiplerinin bu yolların açık kalmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yüksek rakımlı çok sayıda köy yolu, ekipler tarafından açılmasına rağmen yoğun kar yağışı nedeniyle kısa sürede yeniden kapandığı öğrenildi.