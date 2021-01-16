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Direğe çarpan aracın motoru yerinden fırladı!

Aydın’ın ilçesinde, elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi, Erkan Ergun ise kazada yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen aracın motoru da yerinden fırladı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 18:56 ABONE OL
Direğe çarpan aracın motoru yerinden fırladı!

Kaza, saat 17.00 sıralarında Didim Akbük yolu Denizköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 22 yaşındaki Eray Akkaya yönetimindeki 09 YN 841 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı.

Çarmanın şiddetiyle hurdaya dönen aracın motoru yerinden fırlarken sürücü Akkaya olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki Erkan Ergun ise yaralandı. Ergun, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Akkaya'nın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Direğe çarpan aracın motoru yerinden fırladı!
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