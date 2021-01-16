Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Evden "mantar toplamaya gidiyorum" diyerek çıkmıştı

Evden "mantar toplamaya gidiyorum" diyerek çıkmıştı

'nın ilçesinde, arkadaşıyla mantar toplamak için dağlık alana giden Yakup Yıldız (58), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 16.1.2021 18:21 ABONE OL
Evden mantar toplamaya gidiyorum diyerek çıkmıştı

Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan emekli belediye işçisi 1 çocuk babası Yakup Yıldız, öğle saatlerinde arkadaşıyla mantar toplamak için dağlık alana gitti. Bir süre sonra fenalaşarak yere yığılan Yıldız için arkadaşı, 112 Acil'den yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın öldüğü belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Yıldız'ın cenazesi, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemeye göre Yıldız'ın kalp krizinden öldüğü belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor
Unilever Temizlikte Geleceği Baştan Yazıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Evden "mantar toplamaya gidiyorum" diyerek çıkmıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA