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Hamside av yasağı süresi uzatıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı hamsi ile ilgili merak edilen o soruya cevap verdi. ve Karadeniz'de ticari amaçlı hamsi avının yasak süresini 28 Ocak 2021 tarihine kadar uzattıklarını duyurdu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 16.1.2021 13:15 Son Güncelleme: 16.1.2021 13:16 ABONE OL
Hamside av yasağı süresi uzatıldı!

İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı yasağı süresi uzatıldı. Hamsi avına Marmara Bölgesi'nde devam edilebilecek. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Karadeniz'in ülkemiz karasularında bulunan hamsilerin halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğu ve et veriminde bir artış olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca mevcut hamsi sürüleri haricinde asgari avlanabilir boy uzunluğu ve et verimi kriterlerine uygun başka sürü girişi de olmamıştır.

Bu nedenle; İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma süresi 28 Ocak 2021 tarihi 00.00 saatine kadar uzatılmıştır.

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Hamside av yasağı süresi uzatıldı!
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