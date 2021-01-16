İmzalar atıldı, Geyikli doğalgaza kavuşuyor

Çanakkale'nin Ezine İlçesi'ne bağlı Geyikli Beldesi, hayalini kurduğu doğalgaza sonunda kavuşuyor. Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın girişimleriyle başlayan projede, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ile Aksa Gaz Çanakkale Genel Müdürü Çağdaş Adıbelli arasından ilk imzalar atıldı.

Geyikli Belediyesi'nde düzenlenen imza töreninde 2022 yılında Geyikli'ye doğalgazın verileceğinin müjdesi verildi.

Doğalgazın beldeye gelmesiyle turizm alanında büyük gelişmelerinin sağlanacağının ve Geyikli'nin daha temiz bir havaya kavuşacağının müjdesini veren Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Bugün ilçemiz adına çok önemli bir gün. Göreve geldiğimiz günden beri bu anı bekliyorduk. Uzun bir süredir uğraşını verdiğimiz projemiz değerli Ak Partili milletvekillerimizin ve idarecilerimizin sayesinde hayat buluyor.. Görevimiz Geyikli halkının yaşam kalitesini yükseltmek. Yaşanabilir bir Geyikli için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Hiç bir zaman mazeretlerin arkasına sığınmadık ve çözüm odaklı çalışmaya çalıştık. Bugün de o çalışmalarımızın meyvelerini alıyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.