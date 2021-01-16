Karadeniz bölgesindeki 5 ilde kar yağışı devam ediyor

Giresun, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Ordu'da yağan kar yağışı etkili oldu.

Giresun'da yaylaların yanı sıra iç bölgedeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde kar etkili oldu.İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu Şebinkarahisar üzerinden Karadeniz'e bağlayan kara yolu üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de yağış etkisini sürdürüyor.

Artvin'de etkili olan yağış sonrası Şavşat'ta 3, Yusufeli ilçesinde ise 1 köyün yolu ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle Artvin-Ardahan karayolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde de sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Artvin Atabarı Kayak Tesisleri'nde ise kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.Karayolları ekipleri trafikte aksama yaşanmaması için bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bayburt'ta gece başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen yağış sonrası kent merkezi beyaza büründü.

Gümüşhane'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kent merkezindeki evlerin çatıları beyaza büründü.Torul ilçe sınırları içindeki Zigana Dağı'nda ise yağış sonrası kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.Akkuş ilçe merkezinde kar kalınlığının 20, yaylalarda ise 30 santimetreyi buldu.