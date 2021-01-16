Kepenkleri indirip oyun partisi verdiler! 17 bin lira ceza yediler

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetlemelerini sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kepenkleri kapalı halde gizli bir şekilde faaliyet yürütülen bir internet kafeye baskın yaptı. Adreste buluşup oyun oynayan ve salgın tedbirlerine uymayan beş kişiye 17 bin 345 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede yasak olmasına rağmen faaliyet yürütüldüğünü tespit etti. İnceleme başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, söz konusu adresi fiziki olarak takibe aldı. Kısa bir süre sonra iki kişinin internet kafenin önüne gelerek kepenklere vurduğu ve iş yeri sahibinin de kepenkleri açarak söz konusu kişileri içeriye aldığı tespit edildi. Kağıthane Polisi tespitlerin ardından adrese baskın yaptı.





RUHSATSIZ ÇIKINCA MÜHÜRLENDİ



İnternet kafede oyun oynayan ve sosyal mesafe kuralları ile Koronavirüs salgını tedbirlerine uymadıkları belirlenen ve iş yeri sahibi M.G.'nin de aralarında olduğu beş kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 17 bin 345 lira idari para cezası kesildi. Adreste yapılan kontrol ve denetimlerin ardından ruhsatsız olduğu ortaya çıkan iş yeri de Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.