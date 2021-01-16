‘Perdeli parmak’ cinayeti aydınlattı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, çanta içerisinde bulunan ceset parçalarıyla ilgili araştırma yapan polis, maktulün sağ ayak parmaklarının perdeli olmasından yola çıkarak şahsın kimliğini tespit etti. Salı günü akşam saatlerinde, Serdivan ilçesi Çark Deresi'nde çanta içinde ceset parçaları bulundu. Bölgede yapılan geniş çaplı aramada, içerisinde kemik ve et parçaları bulunan başka bir çanta ile bir ayak ve eşyaların olduğu poşet bulundu. Yapılan incelemelerde elde bulunan parmak izi deformasyona uğradığı için sağ ayak üzerinde incelemeler yapıldı.İncelemelerde, ayak parmağının dipten birleşik ve perdeli olması üzerinde duran polis ekipleri, daha önce kayıp kişilerin bilgilerini inceledi. Kayıp kişilerin bilgilerinden vahşice öldürülen kişinin yakınlarına ulaştı. Aileye çantada bulunan ayak gösterildi ve genetik olarak akrabalarında da perdeli ayak olduğu belirlenerek, cesedin kimliğinin doğruladığı öğrenildi. Cinayete kurban giden ve 6-7 aydır kayıp olduğu belirtilen erkek şahsın kimliğinin kesin olarak tespit edilmesi için kişinin kardeşinden alınan DNA örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Polis, cinayet soruşturmasının sağlıklı yürütülmesi açısından yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahsın kimliğini açıklamazken, katil ya da katillerin yakalanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.