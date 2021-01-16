Trafik kazasında ölen Özel Harekat polisi defnedildi

Özel Harekat Polisi Numan Kalem'in cenazesi Ordu Çataltepe ilçesinde toprağa defnedildi. Ordu Valisi Tuncay Sonel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kalem'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve emniyet teşkilatına sabır ve başsağlığı diledi.

Ordu'da kazada hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Numan Kalem için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene polisin annesi Şengül ve babası Şaban Kalem ile yakınlarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Vali Yardımcısı Bayram Gale, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.Törenin ardından Kalem'in cenazesi, Çatalpınar ilçesine getirildi.

Polis memuru Numan Kalem'in cenazesi, Karahasan Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alındı. Polis memuru Numan Kalem, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.