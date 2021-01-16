Yangından kurtuldu, kedi ve köpekleri için gözyaşı döktü

Eyüpsultan'da bir binanın ikinci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Apartmanda dumandan etkilenerek çıkan bir kadın evde mahsur kalan köpek ve kedileri için gözyaşı döktü.





Alibeyköy Mahallesi, Teksen Sokak'ta bulunan iki katlı binanın alt katında sabah 09.00 sıralarında elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Yangın büyüyerek tüm odayı sardı. Yangınla birlikte binayı duman sarınca vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kendilerini dışarıya attılar.

Yükselen alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak tedavi altına alındı.





GÖZYAŞLARI İÇİNDE KÖPEK VE KEDİLERİNİN KURTARILMASINI BEKLEDİ



Yangın çıkan binanın üst katında oturan Bu sırada binanın üst katında oturanapartman sakini kendisinin dışarıya çıkmasına rağmen evde köpek ve kedilerinin olduğunu söyleyerek yardım istedi. Bina sakini kadın gözyaşları içinde kedi ve köpeklerinin dışarı çıkarılmasını bekledi. 2 kedi itfaiye ekiplerince dışarı çıkarılırken, bir kedi ve bir köpekte vatandaşlar tarafından binadan çıkarıldı. Köpeğini gören kadın büyük sevinç yaşadı. Elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.