Bartın açıklarında yük gemisi battı: 2 ölü, 6 kayıp

Bugün öğlen saatlerinde Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı. Geminin bir kısmı su yüzde kalırken, olayı gören kişiler hemen Bartın Sahil Güvenlik komutanlığını aradılar.

Bartın Valisi Sinan Güner yaptığı açıklamada "Amasra ilçesinden gelen Sahil Güvenlik ekipleri 5 kişiyi sağ olarak kurtardılar. 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.13 13 mürettebat olduğu belirtildi. Kayıp olan 6 kişi arama çalışmaları devam ediyor. Tüm mürettebatlar ise Rus vatandaşı." dedi.

Arama çalışmalarına kıyıdan AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, sağlık ekipleri İnkumu'n da hazır bekletiliyor. Denizden arama çalışmalarına ise Bartın dan balıkçıları tekneleri ile ve bölgede bulunan diğer gemilerle tarafından sürdürüyorlar. Kötü hava şartları nedeniyle arama çalışmaları güçlükle yapılıyor.

Öte yandan Milli Savuma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Sahil Güvenlik ekiplerine yardımcı olmak üzere bir fırkateyn görevlendirildiğini açıkladı.