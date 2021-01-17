Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin tamamında yollar açık”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, İzmit Umuttepe bölgesinde 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan ekipleri ziyaret etti. Burada çalışanlara tatlı ikram eden Başkan Büyükakın, kar timlerine ortaya koyduğu emek ve geyret için teşekkür etti. Kocaeli'nin tüm ilçelerinde ve köy yollarında, yol açma ile tuzlama çalışmalarının yapıldığına dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Yaklaşık olarak on sekiz saattir kar yağışı devam ediyor. Barajlarımız açısından önemli olan bu kar yağışı şehrimiz için çok kıymetlidir. Bir bakımdan kar yağışı nedeniyle sevinçliyiz ama diğer taraftan da yollarımızın açık kalması gerekiyor. 120 araç ve 317 personelimizle, Kocaeli'nin tamamında yolların açık tutulması için arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyorlar. Şu anda kentimizin tamamında yollarımız açık" dedi.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Altay ve Hasan Aydınlık'la birlikte kar timlerine kolaylıklar dileyen Başkan Büyükakın, "Gece gündüz demeden çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle geç saatlerde ayaz bastırdığında arkadaşlarımız gerçekten zor koşullarda çalışıyorlar. Özellikle Umuttepe ve Kartepe bölgesinde yolların kapanmaması için arkadaşlarımız yoğun çaba sarf ettiler. Ekiplerimiz, ekipmanlarıyla birlikte tecrübelerini sahaya yansıtıyorlar. Kentimizin herhangi bir yerinde bir aksamaya mahal vermeden yollarımızı açık tutmayı başardık. Şu anda da herhangi bir yerde kapalı yolumuz yok. Bu mücadelede gayret gösteren tüm arkadaşlarımıza da özellikle teşekkür ediyoruz" ifadelerin sarf etti.

"BİZİM İÇİN KAR ÇOK BÜYÜK BİR BEREKET"

Köylerde Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapıldığını da dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Bir taraftan ana yolların açılması için bir çaba sarf ederken, diğer bir taraftan da köy yollarımızın açma çalışmalarını muhtarlarımızla organize ettik. Kırsal bölgelerimizde ki mücadeleyi, muhtarlarımıza verdiğimiz kar bıçağı ile birlikte traktörlerimizle sürdürüyoruz. O bölgelerimizde de şu ana kadar bize aksetmiş ciddi bir sıkıntı yok. Tabii bizim için kar çok büyük bir bereket. İnşallah barajlarımızın dolması için bu kar yağışı çok önemli bir katkı sağlamış olacak" diyerek açıklamasını tamamladı.