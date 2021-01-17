Can dostlar için 1,5 ton mama

Kocaeli'nde, soğuk havanın kendini hissettirmesi ve Cuma gününden itibaren kar yağışının yer yer başlaması üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanların imdadına yetişti. Kendilerini zor günler bekleyen sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince şehrin dört bir yanındaki hayvanseverlere, sokak hayvanlarına dağıtmaları için 1,5 ton mama dağıtıldı. Ayrıca Kocaeli Valiliği Koordinesinde kurum ve kuruluşlardaki kişiler ile gönüllü hayvanseverlerden oluşan ekipler de sokak hayvanlarının aç kalmaması için mahalle mahalle dolaşıp mama bıraktı.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı sokak hayvanlarının sıkıntı yaşamamaları için çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Özellikle kafeterya, restoran gibi yerlerin de kapalı olması nedeniyle hafta sonları besin bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının, etkisi altına girmekte olduğumuz soğuk kış günlerinde olumsuz etkilenmemeleri için Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sivil toplum kuruluşları ve aktivistlere mama dağıtımı gerçekleştiriliyor.

1,5 TON MAMA DAĞITILDI

Bu kapsamda Kocaeli Hayvan Hakları Derneği (KOCAELİDER) Başkanı Selma Pilatin Pek, Gölcük Hayvan Hakları ve Aktivistleri Derneği(GÖLVİST) Başkanı Gülçin Taşkın, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği(KOHAYDER) Başkanı Gonca Çelik, KOÜ Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü ve Can Dostları Derneği Başkanı Sibel Erdem, Kocaeli doğa ve hayvan hakları savunucuları derneği (KOHSAVDER) Başkanı Tülay Erdurmaz'a verilen mama desteği ile hayvanseverlerin bulundukları bölgelerdeki sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı olundu.