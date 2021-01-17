Etiyopyalı teyze Türk bayrağını öpüp dua etti

Türkiye, Etiyopya'da yerinden edilmiş kişilerin barındığı Sebeta kampına ihtiyaçlarını karşılaması için yardım malzemeleri gönderdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Kıran, Etiyopya'nın Sebeta kampında yardımların dağıtıldığı anda ihtiyaç sahibi olan 75 yaşındaki Eşe Hassan ismindeki bir kadınla yardım görevlileri arasında yaşanan ilginç bir olayın yaşandığını sosyal medyadan paylaştı.

TÜRK BAYRAĞINI ÖPTÜ, DUA ETTİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Kıran, yaşanan olayı şöyle anlattı: 5300 kilometre uzaklıktaki Etiyopya'ya Türkiye'den yardımların geldiğini öğrenen 75 yaşındaki Etiyopyalı Eşe Hassan'ın yardım malzemesi kendisine verilince ellerini semâya kaldırdı. Eşe Hassan, Türkiye'ye dakikalarca dua ederek, "Allah size uzun ömürler versin, Allah Türkiye'yi güçlü kılsın" dedi. Kıran, Etiyopyalı teyzenin Türk görevlilerinin yeleğindeki Türk bayrağını görünce öptüğünü ve dualarına devam ettiğini belirtti.