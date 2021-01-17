Hamsi avlamak 10 gün daha yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, ticari amaçlı hamsi avcılığını, 8-18 Ocak döneminde İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde durdurmuştu. Bu süre içinde yürütülen araştırma, inceleme ve gözlemlerle başta bilim insanları olmak üzere birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu yeniden bir değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirmeye göre, Karadeniz'de hamsilerin halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğu ve et veriminde bir artış görülmediği belirlendi. Ayrıca mevcut hamsi sürüleri haricinde asgari avlanabilir boy uzunluğu ve et verimi kriterlerine uygun başka sürü girişi de olmadı. Bu nedenle, İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda hamsi avcılığının durdurulma kararının süresi 28 Ocak saat 24.00'e kadar uzatıldı. Bu süre içinde belirtilen alanların dışındaki bölgelerde asgari avlanabilir boy uzunluğuna sahip hamsi sürüleri avlanabilecek. Mevcut durum izlenerek, herhangi bir düzelme olmadığı takdirde kısıtlamaya 10 gün daha devam edilecek. AABALIKÇILAR, mevsimine göre balıkları tüketicilerle buluşturmak için farklı şehirlerin kıyılarında "Vira bismillah" deyip ekmeklerini kazanıyor. İstanbul Boğazı'nda bu sıralar sıkça görülen ve eşsiz manzarayı daha da güzelleştiren balıkçı tekneleri de vatandaşlara taze mevsim balıklarını sunmak için ağlarını denize bırakıyor. Sarıyer'in Kireçburnu semtinde ağ atan gemi kaptanı Cüneyt Toker, "Boğazlar bölgesi ve Marmara Denizi'nde şu anda mevsim balıkları tutuyoruz. Sarıkanat, istavrit, çinekop ve lüfer var. Yer, boy yasakları, kontroller çok sıkı bir şekilde yapılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bu konuda çok hassas" diye konuştu" dedi. AA