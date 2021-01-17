Kılıçdaroğlu, yüzde 95 engelli olan kadını mahkemeye verdi

Diyarbakır Yenişehir İlçesi'ne bağlı Dökmetaş köyünde yaşayan yüzde 95 engelli olan Sabiha Özbayhan'ı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye verdi.

"HİÇBİR HAKARETTE BULUNMADIM, NİYE DAVA AÇILDI?"

Sabiha Özbayhan sosyal medya hesabından bu duruma tepki göstererek "Geçen yıl ifade vermiştim. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bana dava açılmış. 8 Şubat'ta mahkemeye gitmem lazım. Benim anlamadığım hiçbir hakaret kullanmadım ama bana dava açılmış, niye?" diye sordu.

"KILIÇDAROĞLU, HANİ SİZ ENGELLİ DOSTUYDUNUZ?"

Düşüncelerini sosyal medyadan paylaşan Özbayhan'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından mahkemeye verilmesi sonrasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Hayrullah Akyıldız, sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi.

Akyıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu şekilde seslendi: "Yüzde 95 fiziksel engelli olan Sabiha kardeşim Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için, Kemal tarafından mahkemeye verilmiş. Yatalak olan ve anca tekerlekli sandalye ile hareket edebilen kardeşim defalardır ifade vermeye gidiyor. Hani siz engelli dostu idiniz! Hani siz ifade özgürlüğü savunucusu idiniz! Hani siz kadın hakları savunucusu idiniz! Siz sadece yalancısınız. Sabiha kardeşimin tüm mahkeme masraflarını şahsi olarak karşılıyorum. Ve sonuna kadar yanındayım"

"BENİ DAVAMDAN VAZGEÇİRTEMEYECEKSİNİZ!"

Sabiha Özbayhan ise Akyıldız'ın sözlerini paylaşarak, "Bu güne kadar her sıkıntım da derdime koşan Hayrullah Akyıldız abime çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Twitter'dan yaptığım bir paylaşım dan dolayı bana dava açanlara şunu söylemek istiyorum: Devletimin her zaman yanındayım, beni davamdan vazgeçirtemeyeceksiniz!" dedi.