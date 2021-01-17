Midibüs freni boşalınca evin bahçesine girdi!

Alınan bilgiye göre, Esenevler Mahallesi Rüveyda Sokak'ta çalışır vaziyette park halindeki 34 LYL 998 plakalı midibüsün, sürücüsünün dışarıda aracın aküsünü şarj ettiği sırada henüz bilinmeyen bir sebeple freni boşaldı.

Çalışır vaziyette yokuş aşağı bir süre ilerleyen midibüs, sokak üzerinde park halindeki 3 araca çarptı, daha sonra sokağın sonundaki aydınlatma direğini devirip tek katlı bir evin bahçesine çitleri yıkıp girerek durabildi.

Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçlarda ve evin bahçesinde hasar meydana geldi.