Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Dev vurgunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı! "Oyun Sitesi" kamuflajıyla gizlenmişler!

Son dakika: Dev vurgunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı! "Oyun Sitesi" kamuflajıyla gizlenmişler! Son dakika haberi... 50 ilde 220 şüphelinin gözaltına alındığı "Silici" kod adlı "Akaryakıta Bağlı Vergi Kaçakçılığı"operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Son beş yılda devleti 15 milyar lira zarara uğratan şüphelilerin, uzaktan erişimle otomasyon sistemlerinden 608 milyon litrelik akaryakıtı silmek için kullandıkları özel yazılıma yakalanmamak için "Oyun Sitesi" süsü verdikleri ortaya çıktı. Otomasyon sistemlerinden silinen akaryakıt miktarının 250 olimpik havuzu dolduracak kadar yüklü olduğu ve 20 bin akaryakıt tankerine denk geldiği vurgulandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı.

50 ilde 220 şüphelinin gözaltına alındığı "Silici" kod adlı "Akaryakıta Bağlı Vergi Kaçakçılığı"operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Son beş yılda devleti 15 milyar lira zarara uğratan şüphelilerin, uzaktan erişimle otomasyon sistemlerinden 608 milyon litrelik akaryakıtı silmek için kullandıkları özel yazılıma yakalanmamak için "Oyun Sitesi" süsü verdikleri ortaya çıktı.

Otomasyon sistemlerinden silinen akaryakıt miktarının 250 olimpik havuzu dolduracak kadar yüklü olduğu ve 20 bin akaryakıt tankerine denk geldiği vurgulandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı.