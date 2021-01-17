Son dakika: Dev vurgunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı! "Oyun Sitesi" kamuflajıyla gizlenmişler!

50 ilde 220 şüphelinin gözaltına alındığı "Silici" kod adlı "Akaryakıta Bağlı Vergi Kaçakçılığı"operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Son beş yılda devleti 15 milyar lira zarara uğratan şüphelilerin, uzaktan erişimle otomasyon sistemlerinden 608 milyon litrelik akaryakıtı silmek için kullandıkları özel yazılıma yakalanmamak için "Oyun Sitesi" süsü verdikleri ortaya çıktı.
Otomasyon sistemlerinden silinen akaryakıt miktarının 250 olimpik havuzu dolduracak kadar yüklü olduğu ve 20 bin akaryakıt tankerine denk geldiği vurgulandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı.
Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük "Akaryakıta Bağlı Vergi Kaçakçılığı" operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılar ve görüntüler ortaya çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu toplam 50 ilde düzenlenen "Silici" kod isimli operasyonda 220 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin son beş yılda devleti 15 milyar lira zarara uğrattıkları iddia edilmişti.
Şüphelilerin, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisini müdahale ettikleri otomasyon sistemlerinden sildikleri tespit edilmiş ve silinen akaryakıtın maddi değerinin 3.6 milyar lira olduğu ifade edilmişti. O operasyonla ilgili polis kayıtlarına alınan yeni görüntüler ortaya çıkarken, operasyonun bilinmeyen bazı detayları da ortaya çıktı.
250 OLİMPİK HAVUZU DOLDURUYOR
İddialara göre; kaçakçılar tarafından geçmişte fiziki olarak yapılan satış silme işlemlerinin, son operasyonda gözaltına alınan şüpheliler tarafından uzaktan erişimle yapıldığı anlaşıldı.
Otomasyon sistemlerinden silinen akaryakıt miktarının 250 olimpik havuzu dolduracak kadar yüklü olduğu ve 20 bin akaryakıt tankerine denk geldiği açıklandı.
Şüphelilerin otomasyon sistemlerinden akaryakıtı silmek için kullandıkları yazılım programına; polise yakalanmamak için "Oyun Sitesi" süsü verdikleri de ortaya çıktı. Operasyonda; 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, istasyon teknik destek firması, üç otomasyon yazılım şubesi olmak üzere 242 noktada yapılan aramalarda mali belgeler ve bilgisayarlara el konulmuştu.