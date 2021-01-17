SON DAKİKA! Falçatalı saldırıya uğrayan Anna Butim yaşadıklarını anlattı! Kan donduran olayda şoke eden ayrıntı

"İKİ SANİYE İÇİNDE OLDU HER ŞEY. KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI"

İstanbul'da 28 yaşındaki Ukraynalı Anna Butim bir alışveriş merkezinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından falçatalı saldırıya uğradı. Yüzünde derin kesikler oluşan genç kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Saldırı anlarını anlatan Butim, "Boşanma davası açtığım kocam yaptı. Bana 'seni öldüreceğim' diye mesajlar atıyordu. Uzaklaştırma kararı vardı. Ne adresimi ne oturduğum yeri biliyordu. Kardeşim İstanbul'a ziyarete gelmişti. Onunla dışarı çıktık. Sosyal medyada fotoğraf paylaşmıştık ama sadece ışık fotoğrafıydı. O fotoğrafı görüp AVM önünde iki gün beklemiş. Daha sonra biz otururken saçlarımdan tutup yüzümü kesmeye başladı. Kardeşim ve AVM güvenlikleri tuttu.