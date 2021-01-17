Son dakika: TEM otoyolunda ulaşım durdu... Kilometrelerce kuyruk oluştu

Vatandaşların adeta hasret kaldığı kar yağışı, Marmara Bölgesine nihayet geldi. Barajların alarm verdiği bir dönemde yağan etkili kar vatandaşları mutlu etse ve enfes manzaralar oluştursa da hayata olumsuz etkileri de oldu.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Etkili kar yağışı ve yolda oluşan buzlanmalar nedeniyle Anadolu Otoyolunun Düzce-Sakarya kesiminde bazı araçların kayması ve arıza yapmasıyla, yol ulaşıma kapandı. Yol üzerinde kilometrelerce mesafeye uzanan kuyruklar oluştu. Uzun kuyruklar nedeniyle Karayolları ekipleri trafiği Düzce ili Gölyaka gişelerinden itibaren D-100'e yönlendirdi.
Yine Otoyolun Sakarya ili Hendek Mevkiinde bazı araçların arıza yapıp kayması sonucu nedeniyle Ankara istikametine de trafik ulaşıma kapandı Uzun kuyruklar oluşturan araçlar yol üzerinde trafiğin açılmasını beklemeyi sürdürüyor.
Trafik Sakarya'dan itibaren Karayoluna yönlendirildi. Arıza yapan ve kayan araçların yoldan kaldırılması ve ekiplerin kaza ve arıza nedeniyle oluşan aksamada bölgede biriken karı kaldırması bekleniyor.
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