Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada

sonuçları açıklandı mı? Online ile - burada

İdaresi (MPİ) ile işbirliğinde ile canlı yayınında haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (17 Ocak 2021 Pazar) açıklanıyor. Peş peşe gelen devirlerle 29 Milyon TL’yi aşan tutarını kazanmak isteyerek, ve bayilerde kupon dolduran şans oyunu severler 17 Ocak MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuna heyecanla yanıt arıyor. Milli Piyango Online ile ve sayfası detaylarına buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.1.2021 19:42 Son Güncelleme: 17.1.2021 19:42 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada

Süper Loto sonuçları, Sisal Şans ile Milli Piyango online arasında yapılan ortaklıkla haftanın her Salı, Perşembe ve Pazar günü MP TV ile Youtube canlı yayında belirlenmeye devam ediyor. 29 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarına ulaşan oyunu Milli Piyango Online ve bayiler aracılığıyla oynayan şans oyunu severler bugünkü kazandıran numaraları merak ederek 17 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklindeki soruya cevap arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (17 OCAK)

Milli Piyango Online ile 17 Ocak MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ŞANS TOPU 17 OCAK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA