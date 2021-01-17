Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada

Süper Loto sonuçları, Sisal Şans ile Milli Piyango online arasında yapılan ortaklıkla haftanın her Salı, Perşembe ve Pazar günü MP TV ile Youtube canlı yayında belirlenmeye devam ediyor. 29 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarına ulaşan oyunu Milli Piyango Online ve bayiler aracılığıyla oynayan şans oyunu severler bugünkü kazandıran numaraları merak ederek 17 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklindeki soruya cevap arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (17 OCAK)

Milli Piyango Online ile 17 Ocak MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;