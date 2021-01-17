TEM’de kaza: 2 polis aracı çarpıştı

TEM Otoyolu'nda trafik denetlemesi görevinde bulunan polis aracı, Çevik Kuvvet polislerinin bulunduğu aracın çarpması sonucu bariyerlere vurdu.

Etiler ayrımında trafik denetlemesi yapan polis aracına, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde seyretmekte olan Çevik Kuvvet polislerinin bulunduğu araç arkadan çarptı. İki polis memurunun bulunduğu araç, çarpmanın etkisiyle bariyerlerin altına girdi.

İki araçta da maddi hasar meydana gelirken yaralanan iki trafik polis memuru, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis memurlarının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.