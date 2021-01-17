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TEM’de kaza: 2 polis aracı çarpıştı

TEM Otoyolu'nda trafik polislerinin aracına polislerinin aracı çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Giriş Tarihi: 17.1.2021 13:34 ABONE OL
TEM’de kaza: 2 polis aracı çarpıştı

TEM Otoyolu'nda trafik denetlemesi görevinde bulunan polis aracı, Çevik Kuvvet polislerinin bulunduğu aracın çarpması sonucu bariyerlere vurdu.

Etiler ayrımında trafik denetlemesi yapan polis aracına, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde seyretmekte olan Çevik Kuvvet polislerinin bulunduğu araç arkadan çarptı. İki polis memurunun bulunduğu araç, çarpmanın etkisiyle bariyerlerin altına girdi.

İki araçta da maddi hasar meydana gelirken yaralanan iki trafik polis memuru, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis memurlarının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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TEM’de kaza: 2 polis aracı çarpıştı
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