Alkışlar yetimlerin babası Vali Sonel’e

Görev yaptığı her yerde yetim ve öksüz çocuklarımıza ayrı bir önem veren, devletin şefkat elini çocuklara uzatan Vali Tuncay Sonel, Ordu genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa birer mektup gönderdi.

"YETİM VE ÖKSÜZ EVLATLARIMIZI UNUTMAMALIYIZ"

İki binin üzerindeki yetim ve öksüz çocuktan gelen mektupları okurken kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da tebessüm eden Vali Sonel; bilgisayar, bisiklet, telefon, tablet, genç odası, televizyon, çamaşır makinası, oyuncak, gitar, kitap seti ve yavru köpek gibi birçok talepleri olan çocukların isteklerini, hayallerini hayırseverlerin de desteğiyle yerine getirdi.

Çocuklardan gelen istekler karşısında duygularını dile getiren Vali Sonel, "Yol yaparız, bina da yaparız ama siz eğer en uzak mahalledeki yetim ve öksüzü unutursanız, onlara sahip çıkmazsanız, yaptığınız diğer işlerin hiçbir önemi yoktur." dedi.

Vali Sonel, yetim ve öksüz çocukları sevindiren bu sosyal sorumluluk projesine destek veren hayırseverlere de teşekkür etti. Vali Sonel, çocukların sevinçlerini paylaştı, mutluluklarına ortak oldu.

Çocukların talebini karşılayarak, hazırlanan hediye paketlerini çocukların evlerine götüren, devletin şefkatini ve merhametini gösteren Sonel, yaptığı ziyaretlerde çocukların yüzlerindeki sevincine ortak oldu, mutluluklarını paylaştı.

"SAYIN VALİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

İlettikleri taleplerinin en kısa sürede yerine geldiğini ve bizzat Vali'nin evlerine kadar gelerek kendilerine hediyelerini vermesi çocuklarda hem şaşkınlık, hem de büyük bir sevinç yarattı. Kimi zaman gözyaşlarını tutamayan çocuklar, "Sayın Valimiz ne istediysek yerine getirdi. Çok sevindik. Allah razı olsun." dedi.

ÇİSEM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ziyaretler sırasında en duygulu anlardan birisi de 13 yaşındaki Çisem Gül Baydemir ile Vali Sonel arasında yaşandı. Sonel'den "Babam hayatta olsaydı ondan almasını istediğim şey, Terrier cinsi yavru köpek olurdu" diyen Çisem, Vali Sonel'in elinden alan yavru köpeğini alınca mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

"Beni çok sevindirdiniz. Allah'ım da sizi sevindirsin" diyen Çisem, Vali Sonel ile birlikte minik köpeğe "Şahane" ismini verdi. Vali Sonel, sevimliliği ile herkesin ilgi odağı olan yavru köpek ve Çisem ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve "Çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi.

"4940 ÇOCUKLU VALİ"

Daha önce 2005 yılında kaymakamlık görevi yaptığı Birecik'te 656 yetim ve öksüze ulaşan Sonel, bu uygulamasına daha sonra görev yaptığı yerlerde de devam etti. Of'ta 212, Seydişehir'de 283, Bandırma'da 486, Kadıköy'de 912, Tunceli'de 279 yetim ve öksüz çocuğa ulaşan Vali Sonel, Ordu'da 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa ulaşarak onların isteklerini yerine getirdi.

Onlarla gönül bağı kurdu ve devletin sıcaklığını, şefkatini, merhametini onlara göstermiş oldu.

Kaymakamlık ve Valilik görevinde bulunduğu il ve ilçelerde uyguladığı projelerle yetim ve öksüz çocuklara ulaşarak, onların isteklerini yerine getiren Sonel, Ordu'da görevine başladığı ilk günden itibaren bu yana şehit aileleri, gaziler, yetim ve öksüz evlatlarımız, engeli olan vatandaşlarımızın, hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelerin misafiri olup dertlerini dinliyor.

"ANNEN YA DA BABAN HAYATTA OLSAYDI ONLARDAN İSTEYECEĞİN ŞEY NE OLURDU?"

Sonel, "Çocuklarımızdan gelen mektupları okumaya başladığımızda laptop, tablet, yavru köpek, gitar, genç odası, oturma odası isteyen çocukların yanı sıra 'Vali amca kitap istiyorum ama annem için de çamaşır makinesi alırsanız çok mutlu oluruz' diyen çocuklarımız vardı. Bunun yanında Kapadokya'yı, Anıtkabir'i, Galata Kulesi'ni, Çanakkale Şehitliğini görmek isteyen evlatlarımız da bulunuyordu. Mektupta iletilen talepleri hayırsever işadamlarımızla, Ordu'muzun değerleriyle, dostlarımızla hazırladık. 19 ilçemizde Kaymakam arkadaşlarımızla, görevli arkadaşlarımızla birlikte evlatlarımızın evlerine giderek, onları da rencide etmeyecek şekilde isteklerini yerine getirdik." şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN YANLARINDAYIZ"

Yetim ve öksüz çocukların isteklerini yerine getirirken aynı zamanda oturdukları evlere de giderek başka ihtiyaçları olduğunu da tespit etme imkanı bulduklarına vurgu yapan Vali Sonel, "Bizler için yetim ve öksüzlerimiz, şehit ailelerimiz, engelli vatandaşlarımız, yaşlılarımız çok önemli. Onları sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil her zaman hatırlarını sormalı, yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz" dedi.

"YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUKLARIMIZI EĞİTİM HAYATLARI BOYUNCA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Kendisine mektup yazarak isteklerini ileten yetim ve öksüz çocukları evlerinde ziyaret ederek onlarla bir gönül bağı kuran, devletin şefkatini, merhametini, güler yüzünü gösteren Vali Sonel, "Pandemi sürecini gözeterek evlere maskeyle, mesafeyi koruyarak, temizlik kurallarına uyarak bu şekilde gidip çocuklarımızın gönüllerini almaya çalışıyoruz. Yeter ki, o çocuklarımız mutlu olsunlar. Ziyaret sırasında yüzlerinde gördüğüm mutluluk, sevinç anlatılmaz. Bu çocuklarımızı eğitim hayatları boyunca yalnız bırakmayacağız. Onları güzel yerlerde göreceğiz. Bu vesileyle bizlere destek veren hayırsever dostlarımıza, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.