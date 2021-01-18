Barajlardan güzel haber geldi... İşte kar yağışının etkisi

İstanbul'da 4 gündür devam eden kar yağışı akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Yağmurdan sonra kar yağışı da barajlardaki su seviyesini arttırmaya devam ediyor. İSKİ'den bugün paylaşılan verilere göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 30,10 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da geçtiğimiz Cuma günü başlayan kar yağışı 4 gündür devam ediyor. Bugün en yüksek seviyeye ulaşan kar yağışının akşama kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Yağmurdan sonra İstanbul genelinde devam eden kar yağışı da barajlardaki su seviyesini arttırdı. İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı bugün itibarıyla 10,94 artarak yüzde 30,10 seviyesine ulaştı.

Barajlar doluluk oranı son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Her bir barajdaki doluluk oranı ise bugün itibarıyla; Ömerli 27,21, Pabuçdere 15,43, Sazlıdere 11,02, Büyükçekmece 30,44, Alibey 41,55, Terkos 31,83, Kazandere 34,41, Elmalı 33,26, Darlık 49,26, Istrancalar 84,95 olarak kaydedildi.