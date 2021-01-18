Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Batman’a değer katacak 20 proje

’a değer katacak 20 proje

Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Belediyenin 2021 yılı içerisinde gerçekleştireceği projelerin uygulama planı ve takvimi konusunda birim müdürlerine talimat verdi. Batman’a değer katacak projelerin belediyenin öz kaynakları, hibe desteklerinden finanse edileceği kaydedildi.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Giriş Tarihi: 18.1.2021 11:00 ABONE OL
Batman’a değer katacak 20 proje

Batman Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Yürük, Ali Osman Bilgili ve Muzaffer Özkan'ın yanı sıra icracı birim müdürleriyle Belediye Meclis Salonunda bir araya gelen Vali Şahin, 2021 yılı içerisinde Batman Belediyesinin kent merkezinde gerçekleştireceği projelerin öngörülen takvim sürecinde çalışmaların aksatılmadan yürütülmesi ve halkın hizmetine sunulması konusunda azami hassasiyet gösterilmesini istedi.

20 ÖNEMLİ PROJE HAZIRLANDI

Çoğunluğu Belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilecek olan çalışmalar arasında yer alan İluh Kentsel Dönüşüm Projesi, Batman Çayı rekreasyon alanı yapımı, 4.Etap Vizyon Projesi, bisiklet yolu ve DSİ kanal boyu yürüyüş yolu projesi, Kentin değişik yerlerine yapılacak 10 adet büyük çaplı park, 5 mahallenin altyapı yenileme çalışması gibi kente değer katacak 20 önemli proje masaya yatırıldı. Belediye kaynakları, kredi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibe destekli finansmanla gerçekleştirilecek olan projelerin hayata geçirilmesiyle Batman'a büyük değer katacağı ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Batman’a değer katacak 20 proje
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA