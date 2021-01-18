Batman’a değer katacak 20 proje

Batman Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Yürük, Ali Osman Bilgili ve Muzaffer Özkan'ın yanı sıra icracı birim müdürleriyle Belediye Meclis Salonunda bir araya gelen Vali Şahin, 2021 yılı içerisinde Batman Belediyesinin kent merkezinde gerçekleştireceği projelerin öngörülen takvim sürecinde çalışmaların aksatılmadan yürütülmesi ve halkın hizmetine sunulması konusunda azami hassasiyet gösterilmesini istedi.

20 ÖNEMLİ PROJE HAZIRLANDI

Çoğunluğu Belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilecek olan çalışmalar arasında yer alan İluh Kentsel Dönüşüm Projesi, Batman Çayı rekreasyon alanı yapımı, 4.Etap Vizyon Projesi, bisiklet yolu ve DSİ kanal boyu yürüyüş yolu projesi, Kentin değişik yerlerine yapılacak 10 adet büyük çaplı park, 5 mahallenin altyapı yenileme çalışması gibi kente değer katacak 20 önemli proje masaya yatırıldı. Belediye kaynakları, kredi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibe destekli finansmanla gerçekleştirilecek olan projelerin hayata geçirilmesiyle Batman'a büyük değer katacağı ifade edildi.