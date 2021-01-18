Çocuğun yanlışlıkla çöpe attığı altınlar bulunamadı!

Bahçelievler'de küçük yaştaki çocuğun peçeteye sarılı altınları yanlışlıkla çöpe atması, çöpte altın arama operasyonu başlattı. Vatandaşın biriktirdiği altınları yanlışlıkla çocuğunun çöpe atması sonucu Bahçelievler Belediyesi ekiplerinden 7-8 kişi tarafından aranmasına rağmen bulunamadı.



Çöpe atılan altının aranması Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Murat Sokak üzerinde meydana geldi. Bülent Tekin isimli vatandaş işe gitmeden önce küçük kızı tarafından evde peçete içerisinde sarılı olan altınları fark etmeyerek çöpe attı. Bülent Tetik de daha sonra evinde bulunan çöpü alarak belediyeye ait çöp konteynerine attı. Daha sonra işine giden Tetik'in aklına bir süre sonra altınları geldi. Evde bulunanlar ile iletişime geçen Tetik, altınların kızı tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığını belirterek Bahçelievler Belediyesi ile irtibata geçti.



Durumun Bahçelievler Belediyesi Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinden sonra Bahçelievler Belediye ekipleri hemen harekete geçerek çöp toplayan aracı boşaltma merkezinde bekletti. Ekipler sabah saatleriyle birlikte arama çalışmalarına başladı. 7-8 kişilik ekip saatlerce çöplerin içerisinde didik didik altınları aradı. Tonlarca çöpün içerisinde Saatlerce yapılan Yapılan aramalara rağmen kayıp olan altınlar bulunamadı.