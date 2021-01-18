Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı dehşeti! Önce ‘şiddet’ sonra ‘cinsel içerikli’ taciz!

Kadıköy'de bakıcısı tarafından sözlü şiddete uğrayan yaşlı kadının yardım çığlığı böyle görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde Kadıköy Göztepe'de meydana geldi.

İstanbul Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada | Video