Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı dehşeti! Önce ‘şiddet’ sonra ‘cinsel içerikli’ taciz!

’de yaşlı kadına bakıcı dehşeti! Önce ‘şiddet’ sonra ‘cinsel içerikli’ taciz!

'de bakıcı dehşeti kameralara böyle yansıdı! uyruklu bakıcının çalıştığı evde bakımını yaptığı yaşlı kadına uyguladığı şiddet cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şiddete uğrayan yaşlı kadın pencereye çıkarak 'beni burada dövüyorlar' diyerek yardım istedi.

İHA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 14:27 Son Güncelleme: 18.1.2021 14:48 ABONE OL
Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı dehşeti! Önce ‘şiddet’ sonra ‘cinsel içerikli’ taciz!
Kadıköy'de bakıcısı tarafından sözlü şiddete uğrayan yaşlı kadının yardım çığlığı böyle görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde Kadıköy Göztepe'de meydana geldi.

İstanbul Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada | Video



Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen kadın bakıcı, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulundu.



Bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına cinsel içerikli sözlü tacizde bulunduğu görülüyor.



Yaşlı kadının polise giderek şikayetçi olacağını ve ayağındaki yara izlerini göstereceğini söylemesi üzerine bakıcının 'ne polisi ya jandarmaya göster' diyerek dalga geçtiği yer alıyor.



Yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına terlik fırlattığının yer aldığı görüntülerde, pencereye çıkan yaşlı kadının 'burada beni dövüyorlar' diyerek yardım istediği görülüyor.

Son dakika: "Eşim İftira atıyor" dedi, kamera görüntülerini gösterdi... Son dakika! Doktor odasında tacizci şoku: randevu alıp 9 saat yol geldi, yakalanınca da... Son Dakika Haberi: Kocaeli’nde yaşayan Ukraynalı Anna Butim’e eski eşi Mesut Öztürkmen tarafından falçatalı saldırı iddiası

ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı dehşeti! Önce ‘şiddet’ sonra ‘cinsel içerikli’ taciz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA