Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı dehşeti! Önce ‘şiddet’ sonra ‘cinsel içerikli’ taciz!

İstanbul Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada | Video
Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen kadın bakıcı, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulundu.
Bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına cinsel içerikli sözlü tacizde bulunduğu görülüyor.
Yaşlı kadının polise giderek şikayetçi olacağını ve ayağındaki yara izlerini göstereceğini söylemesi üzerine bakıcının 'ne polisi ya jandarmaya göster' diyerek dalga geçtiği yer alıyor.
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Yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına terlik fırlattığının yer aldığı görüntülerde, pencereye çıkan yaşlı kadının 'burada beni dövüyorlar' diyerek yardım istediği görülüyor.