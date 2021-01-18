Kadının çağrısına 5 dakikada müdahale

Kadın cinayetlerini ve istismarlarını önlemek amacıyla hizmete giren Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) yaygınlaşıyor. Uygulama sayesinde, tehlikede olan kadınların yardımına anında polisler yetişiyor. KADES'in yönetim sistemi başındaki EGM Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir, cankurtaran programın detaylarını SABAH'a anlattı. Özdemir, ilk kez uygulamayı yükleyen kadınların genelde deneme butonunu kullandığını, maksimum 5 dakikada yanına gelen polise ise teşekkür ederek kendilerine e-postayla dönüş yaptığını anlattı. İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından hazırlanan KADES uygulaması, 24 Mart 2018'de hayata geçirildi. Şube müdür Özdemir, uygulamayı "Akıllı telefon kullanıcısı bir kadın, uygulamayı indirerek KADES'e T.C. kimlik numarasıyla girebilir. Erkekler uygulamayı kullanamaz. Acil durumlarda cihaz konum bilgisini açılarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşılabiliyor. Yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin ortalama 5 dakikada olay yerine sevk edilerek olaya müdahale ediliyor" sözleriyle anlatıyor.KADES ile birçok kadının hayatına dokunulduğunu ifade eden Sibel Özdemir, yaşanmış bir olay üzerinden verdiği örnekle şunları anlattı: "Annesi, 17 yaşındaki kızına KADES'i yüklemiş. Kızımız, okul çıkışında erkek arkadaşı tarafından takip edilip şiddete maruz kalma korkusuyla KADES'i kullandı. Çok kısa sürede ekip gelip çocuk hakkında gerekli işlemleri yaptı. Daha sonra kız çocuğu annesini arayıp, 'Başıma böyle bir şey geldi. Senin yüklemiş olduğun KADES uygulamasını kullandım. Herhangi bir sıkıntım yok' diyerek bilgi vermiş. Bize ulaşan anne uygulama için teşekkür etti. Uygulamayı indirdikten sonra bir deneme isteği oluyor. Acaba ihtiyaç anında ekip gelecek mi gibi düşünceye kapılıp uygulamayı aktif edenler oluyor. Bu şekilde yapıp e-posta üzerinden, 'Sizi meşgul ettiysem kusura bakmayın' tarzında özür dileyen vatandaşlarımız da oluyor" dedi. İçişleri Bakanlığı, GSM şirketlerinden 16 yaş ve üzerindeki kadınlara da KADES SMS'i gönderdi. 20 milyon 475 bin 178 kişiye gönderilen SMS'de uygulamanın indirileceği linkler paylaşılırken, "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız" denildi.Uygulamayı indiren kişi sayısı "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" tanıtım faaliyetleriyle bir ayda yüzde 120 artışla 1 milyon 395 bin'e ulaştıAntalya'da Ayşe K., boşandığı kocası Alper A.'nın tabancayla bina önüne gelip kapıya dayandığını görünce KADES butonuna basarak yardım istedi. Özel Harekat Polisi 5 dakika içinde geldi. Kendisini yaralayan Alper A., etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırıldı.Yine Antalya'da K. Ö. adlı kadın ile eşi T. Ö. arasında tartışma çıktı. İki çocuk annesi kadın, kocasının kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle cep telefonu üzerinden KADES'e ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polisin yanı sıra Özel Harekat Polisi de sevk edildi. Karısının şikayetçi olmasına sinirlenen K. Ö., eşini dışarda bırakıp kapıyı kapattı. Polis otosuna alınan T.Ö'nün, evde tüfek olduğunu bildirmesi üzerine ekipler çelik yeleklerini giydi. Özel Harekat polisleri, 1 saatlik çalışmayla K. Ö.'yü ikna etti.İzmir'de Oğuzhan K. eski eşinin evine giderek rahatsız etti. Mağdur kadın, KADES'e ihbarda bulundu. Oğuzhan K. otomobilinde initihara kalkıştı. Ekipler müdahale etti.Bursa Nilüfer'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.E, ayrı yaşadığı karısı Ç.E'nin evine gitti. KADES butonuna basan Ç.E., ekipler tarafından korumaya alındı.KONYA'DA kendisini kahvaltıya kaldırdığı için eşi Rukiye (24) ve 1.5 yaşındaki kızı Eylül Tuana'nın üzerine kaynar su dökerek yakan Ali Ay'ın (28) emniyetteki ifadesi şoke etti. Ali Ay "Elimde çaydanlık vardı. Eşim eliyle koluma saldırdığı için sıcak su benim sol el ve koluma, eşimin de sırtına döküldü. Eşimin sırtına dolaptan aldığım yoğurdu sürerek müdahale ettim. 'Hastaneye gidip darp raporu alacağım, ambulans gelsin' diye bağırınca panik yaptım. Beni yaralayan eşimden şikayetçiyim" dedi. Ali Ay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Rukiye Ay ve ayağı yanaın kızı Eylül, Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor.DENİZLİ Acıpayam'da, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak isteyen ve davası süren Şerife B. (52), nafaka borcunu ödemeyen eşi Süleyman B. hakkında icra işlemi başlattığını bu nedenle eşi tarafından tehdit edildiğini, demir çubukla dövüldüğünü, 4 kez koruma kararı aldırmasına rağmen öldürülmekten korktuğunu söyledi. 3 çocuk annesi Şefire B., "2013'te evimize eşimin sevgilisiyle olan resimleri geldi. Ben de boşanma davası açtım. Kapımın önüne kadar gelip, ölümle tehdit ediyor. Evimden çıkamaz oldum. Ben de diğer kadınlar gibi öldürülmekten korkuyorum. Can güvenliğim tehlikede" dedi. Süleyman B. ise, eşinin iddialarının asılsız olduğunu savundu.